«Это история о любви, которая прошла через всю жизнь»: Гарик Сукачёв снимает музыкальный фильм в Тверской области

Работа в деревне Борщёво кипит: дубль, новый дубль, ещё дубль! Фото: Виктория ТУШКОВА

- Стоп! Отлично, молодцы. Снимаем ещё раз. И поменьше спим!

Знаменитый рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, сценарист режиссёр театра и кино Гарик Сукачёв снимает свой новый клип в тверской глубинке. 13 сентября куча людей с камерами, микрофонами и ещё бог знает какой сложной техникой оккупировала крошечную деревушку Борщёво под Зубцовым.

Славное местечко с большой историей (здесь в 1942-43 годах шли бои за Ржев) и… кроткое, что ли. Про такие обычно говорят – «неброская русская красота». Берёзки, покосившийся колодец в узорах паутины, старенькие, как будто притопленные в землю, домики с облюбованными мхом крышами... Домов от силы десять, да и живут, кажется, не во всех. Тишина…

Это место Гарик Сукачёв сам выбрал для съёмок своего нового клипа. Точнее – короткого музыкального фильма. Клипы, по собственному признанию, Игорь Иванович снимать не умеет, да и не любит.

Место для съёмок выбрали тихое, далёкое от шума мегаполисов. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Я увидел эти крыши…»

На идею, где снять фильм-клип, Гарика Сукачёва натолкнул художник-постановщик Андрей Шаров. Летом он приезжает в эти края отдыхать.

- Я сказал ему: нам надо найти красивые, первозданные места. И он показал фотографии. Мы поехали. Нужен был деревенский дом – настоящий, деревянный, несовременный. Отправились искать каких-нибудь бабушек, с которыми можно поговорить, где найти такой дом. И пока ехали вот здесь по полю, я увидел эти крыши… - вспоминает артист.

История про жизнь человека

Песню «Пой, ветер», на которую снимается мини-фильм, ещё никто (кроме приближённых артиста) не слышал. Но, судя по сценам, это точно не про «за окошком месяц май». Скорее про осень, человеческую.

Актёрам тоже Сукачёв песню не показывал. Им известно лишь главное – про что, про кого снимают.

-Это история человека, который прожил огромную жизнь. К нему приехали его дочь, зять, внучки. Приехали по печальному поводу – у него умерла жена. Это история о любви, которая прошла через всю жизнь с человеком. И он вспоминает её. Вот, что это за история, - рассказывает Гарик Сукачёв.

Рабочий процесс. Фото: Виктория ТУШКОВА

На съёмочной площадке

Гарик Сукачёв в рваных рокерских джинсах сидит в режиссёрском кресле. Эффектного фото не получилось – на спинке кресла фамилия режиссёра не подписана, оно скромное, чёрное.

Режиссёр курит одну за одной, пьёт кофе стаканами, машет руками, вскакивает, подбегает к актёрам, втолковывает что-то. Нервничает, если его не понимают. Даже по матушке было дело ругнулся – но всего раз-два.

Дубль, ещё дубль, новый дубль и снова дубль – так снимается каждая сцена. Вечно что-то далеко от совершенства. Осень на дворе, а листьев мало. Ветродуй – огромный вентилятор, на который бросают сухую листву, – не способен создать листопад, который удовлетворит режиссёра. Снова и снова повторяется мизансцена, снова и снова на ветродуй кидают охапки листьев.

- Стоп! Молодцы, мне очень понравилось, прям балет! - кричит довольный актёрами Сукачёв. – Листьев, конечно, было мало…

Два режиссёра

Некоторые идеи рождаются на месте.

- Я хочу, чтобы ты прямо в машину к ним влез! Влезь туда! – с жаром объясняет Гарик Сукачёв заслуженному артисту РФ Василию Мищенко, который исполняет главную роль.

- Всё, всё, всё, понял, не объясняй! – машет рукой артист.

Поразительное попадание в роль, кстати. Конечно, всю суть её сложно было понять, наблюдая короткие сцены. Но Мищенко в скромном сельском антураже смотрелся, как это принято говорить, органично. Простой мужчина, чей-то сосед по деревне. Сутулится - годы. Хороший, наверное, человек - подумаешь проходя мимо.

Сукачёв и Мищенко дружат уже четверть века. Фото: Виктория ТУШКОВА

За спиной у Василия Мищенко не только огромное количество ролей и театре и кино. Он и сам режиссёр и продюсер. Но разночтений на съёмочной площадке вроде как нет.

- С Игорем Ивановичем у нас большая дружба, 25-летняя, наверное… Здесь я актёр, стараюсь одно место, ягодицы то есть, держать плотно, чтобы не болтать лишнее, - смеётся Мищенко и продолжает серьёзнее: «Я тут артист, он – режиссёр, и каждый делает своё дело».

А козу то покормили!

Случился курьёз. В одной из сцен юная актриса, играющая внучку главного героя, должна стоять рядом с козой – для пущего колорита. Камера, мотор!

- Коза то в дом пошла! – прервав съёмку, смеётся Гарик Сукачёв и советует девочке приманить козу капустными листьями. – Я надеялся, коза голодная. А мы приехали – тут у неё такой пир! Я говорю: ну всё, актриса работать не будет.

Режиссёрская чуйка. Но с козой всё-таки совладали.

Упрямая актриса. Фото: Виктория ТУШКОВА

Его любовь

Жену главного героя, которую он видит юной в своих воспоминаниях, играет студентка актёрского курса Института современного искусства Регина Здрок. Девушка очаровательная. С открытым лицом и обезоруживающей улыбкой.

- Я пришёл смотреть курс. Ребята показывали творческие задания. И сначала я запомнил совсем другую девушку. Но потом у них был маленький перерыв. Они стали пить чай, есть булочки. Я сидел – рядов через шесть, смотрел на них. И вот эта девушка взяла в руки пластиковый стаканчик с чаем и вдруг засмеялась… И всё! Я подошёл к ней, сказал: «Улыбнись! А теперь нахмурься! Добро пожаловать в большой кинематограф!»

Юная жена главного героя. Фото: Виктория ТУШКОВА

Яблочки

В одной из сцен (думается, она будет в конце музыкального фильма, хотя, можно и ошибиться) главный герой, овдовевший отец и дедушка, провожает семью домой – в город. Собирает им с собой яблоки. «Ну пропадут же, куда их девать», - отнекивается дочь. «Не пропадут в холодильнике то!» - настаивает он и всё суёт внучкам розовощёкие яблочки. Свои, самые ароматные, самые вкусные - с самой бескорыстной дедовской любовью.

Василий Мищенко удивительно попал в роль. Фото: Виктория ТУШКОВА

Похоже, кино будет трогательным. Увидеть этот музыкальный фильм, возможно, получится к зиме.

- Впереди большая монтажная работа. Сейчас сентябрь? Может, закончим в ноябре, - предполагает Гарик Сукачёв.