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Происшествия13 сентября 2021 11:11

На автозаправке в Твери водитель на иномарке переехал собаку

По словам очевидцев мужчина сделал это умышленно
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водитель специально наехал на собаку на АЗС Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Валерия Тихонова (скрин видео)

Водитель специально наехал на собаку на АЗС Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Валерия Тихонова (скрин видео)

На одной из АЗС в Твери водитель на иномарке "Хендэ Туссан" наехал на собаку. Пес лежал на дороге и не успел отбежать перед машиной.

По словам очевидцев в группе "Подслушано у водителей. Тверь", на добрейшую собаку мужчина наехал специально. А на сделанное замечание ответил, что у него просто было плохое настроение.

- Собака жива, сломан таз, вчера была в клинике, надеемся завтра будет операция и она поправится, написал под постом зоозащитник Николай Морозов.

На живодера написали заявление в полицию.

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На заправке в Твери мужчина наехал на собаку
На заправке в Твери мужчина наехал на собаку
Видео содержит сцену жестокости