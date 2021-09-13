На автозаправке в Твери водитель на иномарке переехал собаку

Водитель специально наехал на собаку на АЗС Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Валерия Тихонова (скрин видео)

На одной из АЗС в Твери водитель на иномарке "Хендэ Туссан" наехал на собаку. Пес лежал на дороге и не успел отбежать перед машиной.

По словам очевидцев в группе "Подслушано у водителей. Тверь", на добрейшую собаку мужчина наехал специально. А на сделанное замечание ответил, что у него просто было плохое настроение.

- Собака жива, сломан таз, вчера была в клинике, надеемся завтра будет операция и она поправится, написал под постом зоозащитник Николай Морозов.

На живодера написали заявление в полицию.