Тверской спортсменке и призёру Олимпиады в Токио Василисе Степановой вручили ключи от BMW X3

Наша чемпионка с новеньким авто. Фото: instagram.com/vasilisa_stepanova_2020

Ключи от новеньких авто вручал победителям и призёрам Олимпийских игр в Токио замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Награждение состоялось в субботу, 11 сентября, в государственном Кремлёвском дворце.

Ключи от люксового компактного кроссовера BMW X3 получила и уроженка Твери Василиса Степанова, занимающаяся академической греблей. 29 июня в паре с Еленой Орябинской она завоевала серебро Олимпийских игр. Результат, показанный девушками, произвёл фурор - в академической гребле у нас не было олимпийских медалей 17 лет!

Так что подарок Василиса получила вполне заслуженно и радости не скрывала - опубликовала у себя в Инстаграм фото с новеньким авто, подписав "моя лапочка", что очень трогательно, учитывая какой это брутальный и мощный автомобиль. Пожелаем Василисе удачи!