«Василиса - боец»: Тренер спортсменки из Твери чувствовал, что она с напарницей завоюет медаль Олимпиады

Серебряные медалисты Олимпиады Елена Орябинская и наша землячка Василиса Степанова (справа). Фото: ОКР/скриншот

Ура! Сегодня ночью, 29 июня, Россию обрадовала наша пара девушек-спортсменок, которые выступали на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по академической гребле в двойках распашных без рулевого. Василиса Степанова и Елена Орябинская в финале завоевали серебряные медали. Для Тверской области это двойная радость, ведь Василиса - наша землячка. Она из Твери.

«КП»-Тверь» дозвонилась до наставника Василисы - заслуженного тренера России по гребному спорту Александра Брендакова.

- Я уже поздравил Василису, 31 июля она прилетает, обязательно буду встречать, - рассказал он нам. - Я тренирую её с 2010 года с юношеской команды. Её главные качества - это очень высокая нацеленность на результат, на победу, ответственность. Василиса - боец.

Александр Алексеевич добавил, что он чувствовал, что в финале Василиса и Елена поборются за медали:

- Когда в полуфинале они проехали с таким временем, я подумал, что борьба за медаль точно будет, и это сложилось. Я очень рад.

Девушки не первый год составляют тандем в двойках распашных без рулевого. Фото: Фото: cska.ru

В финале Василиса Степанова и Елена Орябинская первую половину 2000-метровой дистанции шли на четвертом месте. Было тревожно. Смогут ли прибавить? И они смогли.

Девушки проявили волю, бойцовские качества и начали обходить своих соперниц. Примерно 100 метров перед финишем они вышли на второе место и никому уже не отдали свое серебро. Уступили только очень сильной двойке чемпионок мира из Новой Зеландии.

Это серебро очень ценно для нашей академической гребле. Отметим, что эта первые олимпийские медали в истории новой России (после СССР) в этом виде соревнований.

28-летняя Василиса Степанова первой из участвующих в Олимпиаде в Токио спортсменов из Тверской области (их еще трое) завоевала медаль. Будем ждать и надеется, что её почин поддержат и другие наши земляки.