Коронавирусом в Твери заболели ещё 66 человек

В Тверской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 12 сентября общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Тверской области составило 62 951 (+198 за последние сутки). В Твери число заразившихся - 21 439. За минувшие сутки болезнь зарегистрировали у 66 человек. Таковы данные регионального оперативного штаба.

Умерли с начала пандемии 1586 человек (+2 за сутки). На карантине находятся 4933 человека (+54 за сутки).

В регионе продолжается вакцинация и ревакцинция. Прививку к 12 сентября сделали 379 970 человек, за последние сутки – 511 человек. Записаться на прививку можно по номеру 122, через портал Госуслуг, а также по номерам вакцинальных пунктов. Напомним также, что в Тверской области продолжает действовать масочный режим. Маски обязательны в местах скопления людей - магазинах, транспорте, учреждениях культуры, больницах, поликлиниках.