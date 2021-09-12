После короткого бабьего лета в Тверской области может похолодать на 10 градусов

Вместе с похолоданием усилятся и дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

14-15 сентября в Тверской области, как и во многих регионах центра и северо-запада России, резко настанет зябкая осень. Температура может упасть на 10 градусов. Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сегодня (в воскресенье) днём ожидается около +20, на солнце - ещё теплее. Понедельник тоже должен быть довольно тёплым - 18-19 градусов. По данным метеосайтов, снижаться температура начнёт во вторник, 14 сентября. На среду некоторые источники прогнозируют уже не выше +11 градусов (днём).

Вместе с похолоданием усилятся и дожди - настоящая октябрьская погода. Осадки, к счастью, не должны быть затяжными.

Напомним, доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова также предупреждала нас о скором похолодании. Циклон, несущий к нам холод и дожди, должен подойти совсем близко как раз к вечеру понедельника.