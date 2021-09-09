В воскресенье в Тверь придёт бабье лето

Бабье лето будет недолгим, но, вполне возможно, ещё повторится. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если бы погода не менялась, многие не знали бы с чего начать разговор, шутят люди. Что ж, в ближайшие дни будет о чём поговорить.

- Потепление пришло в Тверь ненадолго, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу характер погоды у нас определяет гребень антициклона. Это значит, что облаков становится чуть меньше, а солнца - чуть больше. Днём +18. Ночами +13. Дожди в ближайшие дни будут не сильными и пройдут местами.

В воскресенье и понедельник бабье лето: +19…+20 градусов - это тёплый воздух, согретый Гольфстримом. Но атмосферное давление падает: с 752 мм рт. ст. в субботу до 740 миллиметров ко вторнику - к нам спешит циклон. Он подберётся совсем близко вечером понедельника.

Во вторник температура упадёт до +15, а к среде, возможно, похолодает до +10. Ветер усилится, дождей станет больше.

Но это не значит, что бабьего лета больше нам не видать. Чтобы оно насупило, просто надо дождаться очередного антициклона. Прогнозировать, сколько раз нас порадует этой осенью бабье лето, конечно, сложно. Синоптики говорят, что очевидной связи между тем, как прошло лето настоящее и каким будет бабье лето, нет. Но хорошая погода может порадовать нас несколько раз: в сентябре и даже в октябре.

Главное - помните: тепло бабьего лета обманчиво. Выходить из дома без куртки всё-таки нельзя. Чуть переменится ветер - и вот вы озябли и подцепили простуду. Одевайтесь правильно и укрепляйте иммунитет к зиме: включайте в рацион кисломолочные продукты, ешьте побольше фруктов, овощей, рыбы и зерновых каш и восполняйте дефицит железа (для этого придётся подналечь на печень, морепродукты и яблоки - обязательно с кожурой).