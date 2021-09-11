В Твери нетрезвая женщина попала под машину и получила тяжелые травмы

Место аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 11 сентября в Твери около дома №6 на Волоколамском проспекте машина сбила женщину 1979 года рождения. В итоге она сильно пострадала.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Тверской области, женщина попала под машину, пытаясь перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. При этом у нее выявлены признаки алкогольного опьянения.

В итоге женщина госпитализирована в горбольницу №4. У нее - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы малой и большой берцовых костей.

Водитель за рулем машины, который случайно сбил женщину, был трезв.