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Происшествия11 сентября 2021 21:55

В Твери нетрезвая женщина попала под машину и получила тяжелые травмы

Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте
Алексей АНДРЕЕВ
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Место аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

Место аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 11 сентября в Твери около дома №6 на Волоколамском проспекте машина сбила женщину 1979 года рождения. В итоге она сильно пострадала.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Тверской области, женщина попала под машину, пытаясь перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. При этом у нее выявлены признаки алкогольного опьянения.

В итоге женщина госпитализирована в горбольницу №4. У нее - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы малой и большой берцовых костей.

Водитель за рулем машины, который случайно сбил женщину, был трезв.