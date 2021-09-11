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Общество11 сентября 2021 11:13

В Тверскую область придёт заметное похолодание

Таковы прогнозы синоптиков
Алексей АНДРЕЕВ
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Осень вступает в свои права.

Осень вступает в свои права.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Как уже писала "КП"-Тверь", в Верхневолжье совсем ненадолго установится что-то вроде бабьего лета.

В эти выходные и в начале недели синоптиками Гидрометцентра в нашем регионе прогнозируется потепление от 18 до 20 (а может и чуть выше) градусов тепла днем.

Однако уже со вторника начнется похолодание. Причем довольно резкое.

По данным Гидрометцентра России, в среду и четверг в Твери прогнозируется до +12° днём и +5°…+6° в ночные часы. При этом погода будет дождливой, промозглой, усилится ветер.

При этом бабье лето еще может вернуться в дальнейшем в Верхневолжье.