В Тверской области предоставят выплаты жителям дома, где случился взрыв газа

30 августа в Красном Холме в доме №5 по Заводскому переулку взорвался бытовой газ. Фото: vk.com/kholm69

Вопрос оказания помощи жителям дома, который пострадал от взрыва газа, рассмотрен на заседании областного президиума правительства. Его 10 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Речь идет о ЧП, которое произошло 30 августа в Красном Холме. Там пострадали два человека, была частично разрушена внешняя стена дома.

По результатам экспертизы, дом признан аварийным и снесён.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Гражданам, потерявшим свои квартиры, у которых в собственности нет другого жилья, будут предоставлены соцвыплаты на приобретение новых жилых помещений.

Расчет размера единовременной выплаты будет осуществляться исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, которая составляет 33 кв. метра общей площади жилого помещения на одного человека, 42 кв. метра - на семью из двух человек, 18 кв. метров на каждого члена семьи - на семью из трех и более человек.

Финансовая помощь будет оказана и тем жильцам дома, чьё имущество было утрачено или повреждено в результате ЧП.