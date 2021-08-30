Два человека пострадали при взрыве бытового газа в доме в Красном Холме в Тверской области

В Красном Холме произошло ЧП в жилом доме Фото: vk.com/kholm69

30 августа в Красном Холме произошло ЧП. В доме №5 по Заводскому переулку взорвался бытовой газ. По предварительным данным пострадали два человека, частично разрушена внешняя стена здания.

О случившемся немедленно сообщили губернатору Игорю Рудене. Глава региона провел рабочее совещание по ситуации в Красном Холме и дал поручения профильным ведомствам и руководству муниципального образования.

- Поставлена задача оказать помощь жильцам дома, в том числе, в предоставлении временного жилья нуждающимся, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На место направлена комиссия во главе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области Арсеном Григоряном, сотрудники ведомства работают на объекте для обеспечения безопасности.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и сохранность имущества жителей пострадавшего дома.

Из Твери за пострадавшими вылетел вертолет санавиации. Пациенты будут доставлены в ОКБ на лечение. Возраст и пол пострадавших не сообщается.

Вопросы оказания медпомощи поручено контролировать Министерству здравоохранения Тверской области.