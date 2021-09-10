В Тверской области поликлинику в Максатихе переведут из ветхого дома в основной корпус ЦРБ

К губернатору обратилась стершая медсестра Максатихинской ЦРБ. Фото: ПТО

10 сентября губернатор Игорь Руденя во время личного приема граждан пообщался со старшей медсестрой Максатихинской центральной районной больницы Ольгой Манцветовой. Она обратилась с вопросом перевода поликлиники в основной корпус больницы.

Медработник рассказала, что поликлиника располагается в доме 1930 года постройки. Строение давно пришло в ветхое состояние.

Поэтому принято решение о переводе поликлиники на первый этаж лечебного корпуса Максатихинской ЦРБ.

- Для этого в ряде помещений проведен ремонт, в ходе которого были выявлены неучтенные проектом объемы работ, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя подчеркнул: средства на выполнение этих работ выделены на заседании бюджетной комиссии региона 31 августа, объявлен конкурс по выбору подрядчика.

В помещениях для перевода поликлиники необходимо провести электромонтажные работы, заменить оконные и дверные блоки.

Губернатор отметил, что вопрос перевода поликлиники в корпус ЦРБ будет находиться на его личном контроле.