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Общество10 сентября 2021 13:44

В Тверской области поликлинику в Максатихе переведут из ветхого дома в основной корпус ЦРБ

Но для этого ещё нужно отремонтировать помещения в больнице
Алексей АНДРЕЕВ
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К губернатору обратилась стершая медсестра Максатихинской ЦРБ.

К губернатору обратилась стершая медсестра Максатихинской ЦРБ.

Фото: ПТО

10 сентября губернатор Игорь Руденя во время личного приема граждан пообщался со старшей медсестрой Максатихинской центральной районной больницы Ольгой Манцветовой. Она обратилась с вопросом перевода поликлиники в основной корпус больницы.

Медработник рассказала, что поликлиника располагается в доме 1930 года постройки. Строение давно пришло в ветхое состояние.

Поэтому принято решение о переводе поликлиники на первый этаж лечебного корпуса Максатихинской ЦРБ.

- Для этого в ряде помещений проведен ремонт, в ходе которого были выявлены неучтенные проектом объемы работ, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя подчеркнул: средства на выполнение этих работ выделены на заседании бюджетной комиссии региона 31 августа, объявлен конкурс по выбору подрядчика.

В помещениях для перевода поликлиники необходимо провести электромонтажные работы, заменить оконные и дверные блоки.

Губернатор отметил, что вопрос перевода поликлиники в корпус ЦРБ будет находиться на его личном контроле.