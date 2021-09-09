Губернатор Тверской области подвел итоги поездки в Бологое

В Бологом губернатор провел встречу с представителями общественности. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений по улучшению инфраструктуры в городе Бологом. Глава региона посетил его 9 сентября.

- В первую очередь, это модернизация системы ЖКХ - водоочистка, очистные сооружения, которые необходимо будет модернизировать. Также работа по энергетике - подключение вновь созданных объектов промышленности, сельского хозяйства. Ремонт дорог, введение транспортной модели с 1 августа 2022 года - это было единогласное пожелание всех жителей. Есть несколько ключевых поручений, которые касаются системы образования – строительство спортивного зала, ремонт двух школ, - подвел итоги поездки после встречи с местными жителями Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в 2022 году для Бологовской ЦРБ будет закуплен новый цифровой рентгеновский аппарат.

В целом планируется реновация этого медучреждения, включая оснащение новым медицинским оборудованием.

На встрече с жителями был поднят вопрос о реально назревшем ремонте автодороги Бологое - Кемцы - Березовский Рядок. Игорь Руденя подчеркнул, что работы на объекте будут проведены.

На встрече представители общественности райцентра поблагодарили главу региона за содействие, оказанное в вопросе присвоения Бологое звания «Город трудовой доблести». Игорь Руденя объявил об на встрече с ними.