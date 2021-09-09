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Общество9 сентября 2021 20:39

В Твери нашли студента, который ушел из общежития

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери установлено местоположение несовершеннолетнего молодого человека, который 4 сентября покинул общежитие Тверского колледжа им. Героя Советского Союза П.А.Кайкова.

Ранее сообщалось, что Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи выезжали по месту последнего нахождения несовершеннолетнего. В ближайшее время подростка опросит следователь.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.