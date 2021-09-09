В Тверской области готовят к запуску новую газовую котельную в Бологом

Котельная почти готова к эксплуатации. Фото: ПТО

9 сентября новую блочно-модульную газовую котельную в городе Бологое осмотрели губернатор Игорь Руденя и советник Президента России Владимир Васильев. Объект практически готов к вводу в эксплуатацию. К октябрю там осталось провести часть строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Новая котельная по ул. Горская будет обслуживать детский сад, бассейн, административные здания, 13 многоквартирных домов, где проживает около 1,5 тысячи человек.

Напомним, что по утвержденной правительством региона с «Газпромом» программе до конца 2025 года планируется газифицировать все муниципальные образования Тверской области.

Стоит задача - построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, перевести на газ свыше 48 тыс. домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий.

В двух пилотных муниципалитетах газифицируют все населенные пункты полностью. В каких конкретно, еще не определено. В 2021 году в регионе будет введено 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировано 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

Сегодня же, 9 сентября, на встрече с местными жителями Игорь Руденя сообщил, что Бологое удостоено звания «Город трудовой доблести».