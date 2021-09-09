В Твери будут выставлены подлинные работы Бэнкси

Одна из работ загадочного бунтаря Бэнкси в Венеции. Фото: instagram.com/banksy/

В малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра 14 сентября откроется выставка «Banksy и уличное искусство». В экспозиции - подлинные работы (шелкографические принты 2004 года) знаменитого анонимного уличного художника, политического активиста и режиссёра, работающего под псевдонимом Бэнкси. Все работы подписаны автором.

Работы самого загадочного британского художника были приобретены в лондонской художественной галерее «Pictures On the Walls». Как сообщает музейно-выставочный центр, принты изначально предназначались для фанатов стрит-арта, а потому продавались в маленькой тематической лавке. Через 18 лет каждая из этих работ стоит несколько миллионов рублей.

Выставка продлится до 17 октября.