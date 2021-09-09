Игорь Руденя обсудил ремонт памятника маршалу и другие вопросы с военными в Тверской области

Губернатор приехал в ЗАТО Озерный. Фото: ПТО

9 сентября губернатор Игорь Руденя совершил рабочую поездку в ЗАТО Озерный и пообщался там с командованием и офицерами 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной ракетной дивизии.

На встрече глава региона и военнослужащие обсудили перспективы ремонта стадиона у Дворца спорта детей и юношества в ЗАТО. Там в первую очередь нужно привести в порядок футбольное поле и трибуны.

Игорь Руденя заявил о готовности правительства региона оказать поддержку в этом ремонте. Администрации муниципалитета необходимо подготовить техническую документацию.

Также офицеры рассказали губернатору о том, что назрел ремонт памятника маршалу артиллерии, первому главнокому ракетными войсками стратегического назначения СССР, Герою Советского Союза Митрофану Неделину. Имя военачальника носит парк в Озерном, где установлена стела в его честь.

- Необходимо привести в порядок и сформировать достойный мемориальный комплекс, готовы поучаствовать в этой работе, - сказал в ответ Игорь Руденя.

Губернатор также поддержал предложение командира 510 ракетного полка 7-й Режицкой дивизии Вячеслава Сергеева о том, чтобы отпраздновать 55-летие полка в декабре 2021 года масштабно, так сказать - на региональном уровне.