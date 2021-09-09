Профобучение по программам "Ворлдскиллс" в Тверской области пройдут более 340 человек

На выбор предлагается 17 профессиональных направлений.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Эксперты Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") посетили Тверскую область и познакомились с работой девяти образовательных организаций Твери и Торжка.
"Специалисты отметили потенциал региона в развитии новых направлений обучения", - сообщает Правительство Тверской области.
Профессиональные образовательные учреждения Тверской области вместе с Агентством развития профессионального мастерства с 2021 года организуют профобучение и дополнительное профобразование отдельных категорий жителей по федеральному проекту «Содействие занятости».
В 2021 году учёбу по современным программам "Ворлдскиллс" в Верхневолжье смогут пройти не менее 347 человек. На выбор предлагается 17 профессиональных направлений. Жители Тверской области могут пройти бесплатное обучение с содействием в трудоустройстве или самозанятости. Для участия в программе нужно оставить заявку на сайте "Работа в России", обратиться к региональному оператору (Тверской технологический колледж) или в центры занятости населения.