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Общество9 сентября 2021 14:13

Профобучение по программам "Ворлдскиллс" в Тверской области пройдут более 340 человек

Это планы 2021 года
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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На выбор предлагается 17 профессиональных направлений.

На выбор предлагается 17 профессиональных направлений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") посетили Тверскую область и познакомились с работой девяти образовательных организаций Твери и Торжка.

"Специалисты отметили потенциал региона в развитии новых направлений обучения", - сообщает Правительство Тверской области.

Профессиональные образовательные учреждения Тверской области вместе с Агентством развития профессионального мастерства с 2021 года организуют профобучение и дополнительное профобразование отдельных категорий жителей по федеральному проекту «Содействие занятости».

В 2021 году учёбу по современным программам "Ворлдскиллс" в Верхневолжье смогут пройти не менее 347 человек. На выбор предлагается 17 профессиональных направлений. Жители Тверской области могут пройти бесплатное обучение с содействием в трудоустройстве или самозанятости. Для участия в программе нужно оставить заявку на сайте "Работа в России", обратиться к региональному оператору (Тверской технологический колледж) или в центры занятости населения.