Как получить новую профессию бесплатно в Твери: кому предоставят такую возможность и как подать заявление на обучение

Специальность можно выбрать по вкусу и умениям - от сварщика до project-менеджера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери начал работу новый проект, который даст возможность жителям региона совершенно бесплатно пройти профессиональное обучение. Речь о федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Обучающиеся смогут освоить новую, востребованную на рынке труда профессию или повысить имеющуюся квалификацию. Правда, право на это имеют не все: программа рассчитана на определённый круг граждан.

Федеральный бюджет заплатит за обучение следующих категорий граждан

- безработных и тех, кто ищет новую работу (вы должны быть официально зарегистрированы в органах службы занятости);

- всех предпенсионеров (тех, кому до пенсии осталось не более пяти лет) и прочих граждан в возрасте 50 лет и старше;

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет;

- женщин (не состоящих в трудовых отношениях), имеющих детей дошкольного возраста.

Чему научат?

Для Тверской области доступны 56 программ (полный список смотрите ниже). В перечне есть курсы по IT и web-технологиям, компьютерному дизайну, цифровой безопасности, системному администрированию. Имеются программы обучения специалистов туристической отрасли, курсы повышения квалификации для педагогов. Найдутся программы для желающих изучить документооборот, управление, попробовать себя в ресторанном сервисе или спортивной индустрии. Конечно, есть и специальности, востребованные вне времени: поварское дело, сварка, кирпичная кладка.

Как проходит обучение

Обучение проходит очно на базе образовательных организаций. Обучаться дистанционно можно, если такое обучение предусмотрено для конкретной программы (по каждой программе необходимо будет поинтересоваться этим отдельно).

Где проходит обучение

В Твери проект реализуют следующие образовательные организации:

- Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) (региональный оператор - Тверской технологический колледж);

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы (региональный оператор - Тверской филиал РАНХиГС);

- Национальный исследовательский Томский университет (региональный оператор - Тверской государственный университет).

Как подать заявление на обучение

Это можно сделать на портале «Работа в России». Чтобы подать заявление, потребуется иметь регистрацию на сайте Госуслуг.

Для подтверждения статуса, дающего право на бесплатное обучение, федеральный оператор запросит подтверждающие документы. После одобрения заявки вас отправят в одну из образовательных организаций для прохождения обучения по выбранной программе.

Подать заявление вам также помогут в Центре занятости населения по месту жительства. Центр занятости населения города Твери: ул. Вагжанова, дом 7, корпус 1. Тел. (4822) 34-90-39.

Полный список программ, доступных в Твери

От «Ворлдскиллс Россия»

- 3D-моделирование для компьютерных игр;

- администрирование отеля;

- веб-дизайн и разработка;

- ветеринария;

- графический дизайн;

- документационное обеспечение управления и архивоведение;

- дошкольное воспитание;

- инженерный дизайн CAD;

- интернет-маркетинг;

- IT-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8»;

- кирпичная кладка;

- корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности;

- машинное обучение и большие данные;

- организация экскурсионный услуг;

- поварское дело;

- предпринимательство;

- преподаватель в младших классах;

- программные решения для бизнеса;

- промышленный дизайн;

- разработка виртуальной и дополненной реальности;

- разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;

- разработка мобильных приложений;

- разработка решений с использованием блокчейн-технологий;

- ресторанный сервис;

- сварочные технологии;

- сетевое и системное администрирование;

- социальная работа;

- технологии моды;

- туризм;

- физическая культура, спорт и фитнесс;

- экспедирование грузов;

- эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;

- управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте;

- турагентская деятельность;

- туроператорская деятельность;

- технологии информационного моделирования BIM.

В РАНХиГС

- противодействие коррупции и террористической деятельности;

- управление персоналом;

- эффективное государственное и муниципальное управление.

На базе ТвГУ

- документационное обеспечение деятельности организации;

- кадровое администрирование;

- методы и средства обеспечения информационной безопасности;

- новые контуры педагогической деятельности в частном образовании;

- от буквы до цифры: новые компетенции в библиотечном деле;

- предпринимательство: от идеи до старта;

- проектировщик развивающей образовательной среды и программ дополнительного образования;

- профессия Project-manager в IT;

- реставрация книг и листовых материалов;

- современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей;

- современные образовательные технологии в начальной школе;

- социальное предпринимательство и управление социальными проектами;

- технологии тьюторского сопровождения;

- тренер-преподаватель физической культуры;

- управление персоналом современной организации;

- фитнес-тренер;

- эксперт по продаже недвижимости.