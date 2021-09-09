3000 человек привились от гриппа в Тверской области

За две недели от гриппа привились 3000 человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области продолжается прививочная кампания от гриппа. За две недели вакцинировались более 3000 человек.

Всего по плану привить планируется не менее 60% жителей, или 665 тысяч человек. Особое внимание уделено людям из группы риска – этот показатель составит не менее 75%.

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых - 210 790 доз поступила в Тверскую область 25 августа. В том числе 177 010 доз четырехвалентной и 33 780 доз трехвалентной вакцины.

Она полностью распределена по медицинским учреждениям Твери и области. В ближайшее время в регион поступит вакцина против гриппа для детей.

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций и выездными прививочными бригадами в учреждениях образования и социального обеспечения, а также на предприятиях.

Также вакцинацию можно пройти в частных медицинских организациях.