3000 человек привились от гриппа в Тверской области

За две недели от гриппа привились 3000 человек
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Тверской области продолжается прививочная кампания от гриппа. За две недели вакцинировались более 3000 человек.
Всего по плану привить планируется не менее 60% жителей, или 665 тысяч человек. Особое внимание уделено людям из группы риска – этот показатель составит не менее 75%.
Первая партия вакцины от гриппа для взрослых - 210 790 доз поступила в Тверскую область 25 августа. В том числе 177 010 доз четырехвалентной и 33 780 доз трехвалентной вакцины.
Она полностью распределена по медицинским учреждениям Твери и области. В ближайшее время в регион поступит вакцина против гриппа для детей.
Вакцинация проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций и выездными прививочными бригадами в учреждениях образования и социального обеспечения, а также на предприятиях.
Также вакцинацию можно пройти в частных медицинских организациях.