Новое здание радиотелецентра торжественно открыли в Твери

Открытие нового здания для телерадиоцентра произошло в юбилейный для Тверского филиала РТРС год. Фото: ПТО

8 сентября в Твери состоялось в какой-то степени историческое событие - на улице Вагжанова было официально открыто построенное за год здание Тверского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Игорь Руденя, советник Президента РФ Владимир Васильев, гендиректор РТРС Андрей Романченко.

Что примечательно открытие нового здания для телерадиоцентра произошло в юбилейный для Тверского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» год. Подразделение отмечает 20-летие.

Новое производственно-технологическое здание филиала позволит улучшить качество вещания в Тверской области.

- Сегодня произошло историческое событие. Теперь тверское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети будет работать в новом современном здании. Кроме того, наш город получил красивый и высокотехнологичный объект. Благодаря новой подсветке вышка видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация, - отметил во время торжественной церемонии Игорь Руденя.

Андрей Романченко подчеркнул, что сотрудничество с региональными властями помогло решить вопросы оформления участка под строительство, благоустройства и подключения необходимых коммуникаций.

- Отсюда работает 20 телевизионных каналов в цифровом качестве, 11 радиостанций, осуществляется мониторинг и управление всей сетью в Верхневолжье, - рассказал сообщил гендиректор РТРС о новом здании.

Отметим, что телебашня нового здания в темное время суток будет с подсветкой.

СПРАВКА КП

Сеть РТРС включает в себя более 5 тыс. передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов.

Гостям показали венутренности здания, в том числе серверную. Губернатор - второй слева. Фото: ПТО