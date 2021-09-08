В Тверской области наряду с учителями выплаты по 10 тысяч рублей получат и директора школ

Игорь Руденя в Новозавидовской школе №2. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 8 сентября во время поездки в Конаковский район посетил среднюю школу №2 в поселке Новозавидовский и отреагировал на вопрос о выплатах директорам и завучам.

С ним к главе региона обратилась учитель географии, председатель школьного профсоюза Оксана Захарова. Она сначала поблагодарила губернатора за решение о 10-тысячных выплатах к началу учебного года для педагогов.

- Сейчас активно обсуждаются выплаты для педагогов, других работников школ, это очень своевременная мера поддержки для всего нашего сообщества. Получат ли такую выплату директора школ и завучи, на которых лежит большая нагрузка и ответственность за работу коллективов образовательных учреждений? - проявила заботу о начальстве Оксана Захарова.

- Было принято решение, чтобы и директора школ, и завучи получили такую же выплату по 10 тысяч рублей. Министерство образования Тверской области в ближайшее время примет документ, средства будут доведены, - заявил в ответ Игорь Руденя.

СПРАВКА КП

В Новозавидовской средней школе №2 учится 305 детей, работают 24 педагога. В 2020 году за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов там провели капремонт здания. В 2021-м благоустроена пришкольная территория.