Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева

Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Фото: МЧС России

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования коллективу и ветеранам МЧС России в связи с трагической гибелью главы ведомства Евгения Зиничева.

- Профессионал высочайшего класса, он лично участвовал в самых сложных операциях. Под его руководством постоянно велась работа по повышению эффективности системы МЧС, что позволило сохранить за российскими спасателями статус лучших в мире. Преданность Отечеству, глубочайшая порядочность, выдающиеся человеческие и профессиональные качества Евгения Николаевича навсегда останутся в нашей памяти. Его достижения вписаны в историю нашей страны, - отметил в соболезновании Игорь Руденя.

Евгений Зиничев был назначен на должность Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 18 мая 2018 года.

Евгений Николаевич неоднократно посещал Тверскую область с рабочими визитами. К примеру, летом 2020 года вместе с губернатором проверял пожароопасную обстановку, облетая на вертолете территории Калининского и Конаковского районов.

Евгений Зиничев трагически погиб в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. По сведениям федеральных СМИ, он пытался спасти сорвавшегося с обрыва оператора, но разбился о камень. Оператор также погиб.