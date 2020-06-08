Им с неба видно все: Губернатор и руководитель МЧС РФ провели авиаразведку двух районов Тверской области

8 июня в Тверскую область с инспекцией прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Причем провести эту инспекцию он решил как на земле, так и с воздуха. Вместе с Евгением Зиничевым на вертолете Ми-8 в июньское синее небо поднялись губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Целью полета стала авиаразведка пожароопасной обстановки в Калининском и Конаковском районах.

Впечатления от облета у Игоря Рудени, Евгения Зиничева и Павла Ливинского остались хорошие. Как отметил глава МЧС, возгораний они не обнаружили, и в целом обстановка с природными пожарами в регионе благоприятная.

В полете. Фото: ПТО

Вновь почувствовав твердую землю под ногами, то есть приземлившись, они тут же осмотрели технику. Это машины, которые состоят на вооружении в регионе для ликвидации лесных и торфяных пожаров и их последствий, в том числе на электросетях.

На аэродроме под Тверью выстроились 80 различных спецмашин регионального Минлесхоза, ГУ МЧС России по Тверской области, филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». От внедорожников до вездеходов, способных «пролезть» сквозь любой бурелом и чащобу и не сдрейфить перед трясиной. От квадроциклов до мощных пожарных грузовиков.

Во время осмотра техники. На переднем плане: Павел Ливинский, Евгений Зиничев и Игорь Руденя. Фото: ПТО

Заметим, что всего в регионе к тушению лесных пожаров может быть привлечено свыше 1800 человек и 921 единица техники. По нацпроекту «Экология» ведется закупка спецоборудования для центра «Тверьлес» и других специализированных организаций. До конца года его количество должно достичь 225 единиц.

Такие машины стоят на службе региона. Фото: ПТО

Также Евгению Зиничеву показали, как работает ситуационно-аналитический центр филиала «МРСК Центра».

Здесь Игорь Руденя уточнил, что ресурсы Россети в нашем регионе активно привлекаются к выявлению и ликвидации возгораний в лесах.

Напомним, что до 1 июля в Тверской области действует особый противопожарный режим. Запрещено жечь костры, сухую траву, порубочные останки и вообще провоцировать любые возгорания в лесах. При этом гулять, собирать ягоды и грибы, наслаждаться природой в них можно.

Также в Верхневолжье ведется дистанционный мониторинг ситуации в лесах и торфяниках. Он осуществляется при помощи 50 поворотных IP-видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, вертолетов МЧС, дронов и спутниковых систем.

Чтобы снизить риск распространения огня, прочищено более 5400 км минерализованных полос. Это в полтора раза больше, чем было утверждено по плану. На въездах и входах в леса установлены стенды, аншлаги и шлагбаумы.

В Верхневолжье проводится и обводнение торфяников. Такая работа с 2014 года проведена уже на более чем 11 тысячах га. В этом году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тысяча га.

Боевые "кони" МЧС. Фото: ПТО