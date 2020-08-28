Лиса, тигр и волк: в центре Твери появилось новое яркое граффити

Новое граффити на Трехсвятской Фото: instagram.com/kate._.hb

В центре Твери на улице Трехсвятской появилось новое яркое граффити.

Плачущего тигра в ярко-красной шапке, лису и волка на стенах трансформаторной будки нарисовала уличная художница Катерина Крутилова известная в городе под псевдонимом Катя ХБ. Результатом она поделилась в своем профиле в "Инстаграм".

Рисунки получились яркими и реалистичными. Животные четко выделяются на черном фоне. А по красной вязаной шапке тигра легко угадывается "почерк" художницы.

В Твери это не единственные ее работы. Часто для своих задумок Катя ХБ выбирает не самые приметные, а чаще даже заброшенные или отдаленные, места, но не в этот раз. А значит увидеть граффити смогут многие горожане.

Новое граффити на Трехсвятской Фото: instagram.com/kate._.hb