В Тверской области увеличены ставки госсубсидий для части сельхозпредприятий

Аграриям, занимающихся молочным и мясным животноводством, выделят больше субсидий. Фото: Александр ЖМУЛИН

Решение об усилении поддержки аграриев, занимающихся молочным и мясным животноводством, принято на заседании правительства региона 7 сентября.

- Повышая ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей, увеличивая направления субсидирования, государственную поддержку, - мы модернизируем наши отраслевые программы в сельском хозяйстве, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Ставка субсидии на возмещение части затрат на молодняк крупного рогатого скота, реализованного на убой, повышена с 25 рублей (за 1 кг) до 27,5 рублей.

На предоставление субсидий из областного бюджета направят в этом году 21,4 млн рублей. Их получат три хозяйства из Торопецкого района, Лесного муниципального и Кашинского городского округов.

71 сельхозпредприятию из 29 муниципалитетов в 2021-м будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Для них ставка также увеличена: с 2,10 рублей (за 1 кг молока) до 2,76 рублей за кг молока. Общий объём господдержки составит 127,8 млн рублей.