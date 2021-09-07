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Общество7 сентября 2021 17:05

Тверь присоединится к всемирной образовательной акции «Татарча диктант»

11 сентября желающие напишут диктант на татарском языке
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Акция пройдёт в Горьковке.

Акция пройдёт в Горьковке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Просветительская акция «Татарча диктант» собирает участников со всего земного шара уже несколько лет подряд. Цель диктанта - популяризация татарского языка и культуры Татарстана, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном татарском, воспитание уважения к этому языку, его историческим и культурным ценностям.

В Твери диктант можно будет написать 11 сентября в 11:00 в Славянском зале библиотеки имени Горького.

«Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов», - отмечают организаторы.

Для участия в диктанте, необходимо зарегистрироваться и ознакомиться со всеми положениями, указанными на сайте конкурса.