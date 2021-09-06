Семейная пара из Тверской области заплатит штраф за оскорбление пенсионера

Муж и жена заплатят штраф Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В прокуратуру Селижаровского района обратился 66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что приехал в гости к сыну и поставил автомобиль у забора дома. По поводу парковки автомобиля у него возник спор с семейной парой, которая находилась в доме.

Пенсионер и женщина начали скандалить, потом к ним присоединился ее муж. Семейная пара неоднократно высказала в адрес пожилого мужчины оскорбления в грубой нецензурной форме.

По результатам проверки в отношении мужа и жены возбуждены дела об административных правонарушениях. Им придется заплатить на двоих 6000 рублей.