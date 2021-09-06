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Общество6 сентября 2021 20:52

Семейная пара из Тверской области заплатит штраф за оскорбление пенсионера

За нецензурные выражения муж и жена оштрафованы на 6000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Муж и жена заплатят штраф

Муж и жена заплатят штраф

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В прокуратуру Селижаровского района обратился 66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что приехал в гости к сыну и поставил автомобиль у забора дома. По поводу парковки автомобиля у него возник спор с семейной парой, которая находилась в доме.

Пенсионер и женщина начали скандалить, потом к ним присоединился ее муж. Семейная пара неоднократно высказала в адрес пожилого мужчины оскорбления в грубой нецензурной форме.

По результатам проверки в отношении мужа и жены возбуждены дела об административных правонарушениях. Им придется заплатить на двоих 6000 рублей.