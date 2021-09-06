В Твери нашли девушку, которая ушла из реабилитационного центра

В Тверской области нашли пропавшую девушку
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Твери нашли пропавшую Елизавету Царевскую. 2 сентября 15-летняя девушка ушла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Конаковском райне и не выходила на связь.
По факту исчезновения несовершеннолетней следователи начали доследственную проверку.
В ближайшее время девушку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств её исчезновения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.