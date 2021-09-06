В Твери нашли девушку, которая ушла из реабилитационного центра

В Тверской области нашли пропавшую девушку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери нашли пропавшую Елизавету Царевскую. 2 сентября 15-летняя девушка ушла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Конаковском райне и не выходила на связь.

По факту исчезновения несовершеннолетней следователи начали доследственную проверку.

В ближайшее время девушку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств её исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.