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Общество6 сентября 2021 20:06

В Твери нашли девушку, которая ушла из реабилитационного центра

Она отсутствовала со 2 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области нашли пропавшую девушку

В Тверской области нашли пропавшую девушку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери нашли пропавшую Елизавету Царевскую. 2 сентября 15-летняя девушка ушла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Конаковском райне и не выходила на связь.

По факту исчезновения несовершеннолетней следователи начали доследственную проверку.

В ближайшее время девушку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств её исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.