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Происшествия5 сентября 2021 10:25

Два злодея украли у жительницы Зубцова электроинструменты

Скоро дрель, шуруповёрт и прочее будет возвращено владелице
Олег ХАДАЕВ
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Биты остались, а электроинструмент к ним украден.

Биты остались, а электроинструмент к ним украден.

Фото: Олег ХАДАЕВ

Два злоумышленника задержаны за кражу электроинструментов в Зубцовском районе Тверской области.

С жалобой в полицию обратилась 47-летняя жительница Зубцова, что из её гаража украдены различные электроинструменты, общей стоимостью 27 000 рублей.

Полиция сработала оперативно и через некоторое время в отделение полиции доставили подозреваемых — 22-летнего жителя Зубцова и 26-летнего ржевитянина.

В полиции они сознались в содеянном. Впереди их ждёт суд, а инструменты, как улики, после суда вернут женщине.