Два злодея украли у жительницы Зубцова электроинструменты

Биты остались, а электроинструмент к ним украден. Фото: Олег ХАДАЕВ

Два злоумышленника задержаны за кражу электроинструментов в Зубцовском районе Тверской области.

С жалобой в полицию обратилась 47-летняя жительница Зубцова, что из её гаража украдены различные электроинструменты, общей стоимостью 27 000 рублей.

Полиция сработала оперативно и через некоторое время в отделение полиции доставили подозреваемых — 22-летнего жителя Зубцова и 26-летнего ржевитянина.

В полиции они сознались в содеянном. Впереди их ждёт суд, а инструменты, как улики, после суда вернут женщине.