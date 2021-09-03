Три велосипеда украл в Твери 33-летний мужчина

Мужчина старательно прятался от камер Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию поступило три заявления о краже велосипедов от жителей Твери. Стоимость каждого оценили в сумму от 7000 до 25 000 рублей.

Два велосипеда стояли на подземной парковке, а третий - у дома.

Полицейские по камерам заметили, что злоумышленник тщательно скрывал от камер видеонаблюдения своё лицо и действовал в перчатках. Однако его личность была установлена. Похитителем оказался неработающий ранее судимый 33-летний местный житель. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

При обыске у него нашли один из украденных велосипедов. Остальные он продал.

Имущество вернули владельцам. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.