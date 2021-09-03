В Твери отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

1 сентября 2004 года террористы захватили бесланскую школу №1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятную дату - День солидарности в борьбе с терроризмом - установили в 2005 году в память о трагических событиях в Беслане, потрясших весь мир. 1 сентября 2004 года террористы захватили бесланскую школу №1. Жертвами стали 333 человека, в том числе 186 детей.

Различные мероприятия в этот день проходят по всей стране. В Твери полицейские собрали на профилактическую беседу студентов Тверского торгово-экономического колледжа и учащихся кадетских классов средней школы № 16.

Молодёжи рассказали, что такое экстремизм и терроризм, объяснили, как они проявляются в современном мире и какую опасность представляют для общества и государства. Особое внимание полицейские обратили на то, что сегодня молодых людей вовлекают в в экстремистскую деятельность через социальные сети. Ребятам рассказали, на что нужно обратить внимание и чем грозит участие в экстремистской деятельности.

Центральным событием Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Твери стала закладка «Аллеи Дружбы». Студенты вузов высадили 26 саженцев рябины в Ландшафтном парке Тьмака.

А на центральной площади областного ДК «Пролетарка» прошла акция «Пусть всегда будет мир». К ней присоединились ветераны, педагоги и школьники. После минуты молчания в небо запустили воздушные шары в память о жертвах теракта в Беслане.