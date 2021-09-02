Многодетным семьям Тверской области выдадут больше сертификатов на автомобили

Семьям с детьми станет проще приобрести автомобиль в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области будет выделено дополнительное финансирование на сертификаты на приобретение автомобилей для многодетных семей. Решение принято на заседании регионального Правительства. Об этом рассказал Губернатор Игорь Руденя 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Губернатор заметил, что когда формировался проект, власти региона посчитали примерное количество желающих принять в нем участие. Было чуть менее 50 семей, которые изъявили желание.

- За несколько лет реализации мы увидели очень высокий спрос, поэтому было принято решение об увеличении финансирования в полтора раза. С 13 сентября лимит будет повышен, и мы сможем выполнить пожелания всех наших многодетных семей. Если есть спрос – мы готовы увеличивать финансирование, – ответил Игорь Руденя.

Напомним, эта мера поддержки реализуется для многодетных семьей Тверской области с конца 2020 года. Им предоставляется сертификат на 1 млн рублей на приобретение микроавтобуса или минивэна. На сегодняшний день вместительные автомобили при поддержки области приобрели уже 57 семей.

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