В пельменях и котлетах из Тверской области нашли кишечную палочку

В мясной продукции нашли кишечную палочку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований поступили образцы полуфабрикатов (пельмени и котлеты-гамбургеры), отобранные инспекторами регионального управления Россельхознадзора по месту производства в Тверской области.

В ходе проверки в пробах выявлена кишечная палочка. Образцы не соответствуют требованиям регламентов "О безопасности мяса и мясной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.