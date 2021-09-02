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Общество2 сентября 2021 16:44

В пельменях и котлетах из Тверской области нашли кишечную палочку

Мясная продукция не прошла проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В мясной продукции нашли кишечную палочку

В мясной продукции нашли кишечную палочку

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований поступили образцы полуфабрикатов (пельмени и котлеты-гамбургеры), отобранные инспекторами регионального управления Россельхознадзора по месту производства в Тверской области.

В ходе проверки в пробах выявлена кишечная палочка. Образцы не соответствуют требованиям регламентов "О безопасности мяса и мясной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.