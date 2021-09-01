Профильный класс Росгвардии открылся в школе №16 в Твери

В Твери открылся кадетский класс Росгвардии Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В средней общеобразовательной школе №16 в Твери состоялось торжественное открытие профильного класса Росгвардии.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Росгвардии по Тверской области полковник полиции Максим Дроздов, представители силовых структур города, преподавательский состав и учащиеся школы.

Учащиеся пройдут профильную подготовку: будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, участвовать в мастер-классах и совместных мероприятиях, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами, смогут принимать непосредственное участие во всероссийских и региональных проектах и акциях ведомства.

По окончании курса среднего общего образования и успешной сдачи ЕГЭ кадеты получают аттестат и свидетельство об окончании профильного обучения.