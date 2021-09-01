Кураторам в колледжах и техникумах Тверской области будут ежемесячно доплачивать по 5000 рублей

Выплаты за кураторство назначены по аналогии с классным руководством в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2021 года педагоги колледжей и вузов Тверской области, занимающиеся кураторством групп, будут получать ежемесячную надбавку к окладу - 5000 рублей.

Надбавку, которую получат 936 кураторов, профинансирует федеральный бюджет. Всего в регионе на эти цели направят 28,5 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Тверской области педагоги школ, колледжей и детских садов получат единовременную выплату - по 10 тысяч рублей. Другим сотрудникам этих образовательных организаций выплатят по 5 тысяч рублей. Налоги с этих выплат заплатит регион. То есть педагоги получат на руки по 10 и 5 тысяч рублей "чистыми". Об этом в телеэфире объявил губернатор Игорь Руденя.