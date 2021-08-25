Учителям и воспитателям в Тверской области выплатят по 10000 рублей

Выплату получат все педагоги школ, колледжей и детских садов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области педагоги школ, колледжей и детских садов получат единовременную выплату - по 10 тысяч рублей. Другим сотрудникам этих образовательных организаций выплатят по 5 тысяч рублей.

Решение о назначении выплаты губернатор Игорь Руденя озвучил 25 августа на традиционной Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области.

Выплата региональная, а значит финансироваться будет из областной казны. Подробностей о том, как и когда педагоги получат деньги, пока нет, об этом сообщат в ближайшее время.

По информации "КП"-Тверь" в дневных школах региона трудятся 19 587 педагогов. В вечерних - 57. Значит, только на выплаты школьным учителям областной бюджет должен выделить около 196,5 миллионов рублей. В колледжах, также по имеющимся у нас данным, преподают 1799 педагогов, это ещё около 18 миллионов рублей.

Дошкольных педагогов, по данным Тверьстата, в регионе начитывается 6312. Соответственно на выплаты воспитателям должно пойти порядка 63 миллионов рублей.

По нашим приблизительным подсчётам, всего региональная казна должна выделить на выплаты педагогам около 247,5 миллионов рублей (без учёта выплат пяти тысяч рублей остальным сотрудникам школ, колледжей и детских садов).

Решение о назначении выплаты губернатор озвучил на традиционной Августовской педагогической конференции. Фото: ПТО

Сообщение о выплате стало не единственной радостной новостью. Игорь Руденя вручил педагогам государственные и региональные награды. Благодарности Президента РФ была удостоена директор Мирновской средней школы Торжокского района Клавдия Стрединина. Губернаторским знаком «Во благо земли Тверской» награждена преподаватель Тверского колледжа имени Героя Советского Союза Павла Кайкова Юлия Сеничева.

Педагоги также получили нагрудные знаки «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», почётные грамоты Минпросвещения РФ и губернатора, благодарности от главы региона.