В Твери монтируют сцену для выступления известного дирижера и народного артиста Юрия Башмета

На площади Славы монтируют сцену к приезду Юрия Башмета Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

1 сентября в Твери на площади Славы начали монтировать сцену для выступления известного альтиста, дирижера Юрия Башмета.

Традиционно народный артист приезжает в Тверь с концертом в начале сентября. В этом году выступление запланировано на 3 сентября. Подробностей и программы еще нет. Об этом будет сообщено позже.

В прошлом году на фестивале музыки Юрий Абрамович провёл мастер-класс для юных тверских музыкантов и пригласил к себе в юношеский оркестр одну из выпускниц колледжа имени Мусоргского.

Тверичанка Ангелина Сорока сыграла на скрипке. По итогам импровизированного прослушивания именитый российский музыкант был впечатлён и принял решение зачислить Ангелину в свой юношеский оркестр.