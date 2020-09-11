Выпускницу Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Ангелину Сороку зачислил в оркестр Юрий Башмет

Выпускницу Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Ангелину Сороку зачислили в юношеский оркестр Юрия Башмета. Фото: ПТО.

Напомним, народный артист России, альтист и дирижёр Юрий Башмет в третий раз выступал в Твери. Концерт проходил 9 сентября на площади Славы совместно с камерным оркестром «Солисты Москвы». До начала праздника музыки Юрий Абрамович провёл мастер-класс для юных тверских музыкантов и пригласил к себе в юношеский оркестр одну из выпускниц колледжа имени Мусоргского.

Тверичанка Ангелина Сорока продемонстрировала для Юрия Башмета свою игру на скрипке. По итогам импровизированного прослушивания именитый российский музыкант был впечатлён и принял решение зачислить Ангелину в свой юношеский оркестр. Он также дал скрипачке несколько рекомендаций, как отточить мастерство, и посоветовал подобрать новый инструмент, «её».

– Обеспечение возможностей для творческой самореализации детей и молодёжи – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни, — прокомментировал примечательное событие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета отбирают музыкально одарённых молодых людей со всех концов страны. В прослушиваниях участвуют как студенты музыкальных высших учебных заведений, так и средних, а также ученики музыкальных школ. Возраст музыкантов – от 10 лет до 21 года.