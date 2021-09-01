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Происшествия1 сентября 2021 11:41

При взрыве газа в Красном Холме погибла женщина, возбуждено уголовное дело

Пострадавшая скончалась в больнице
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В результате ЧП погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В результате ЧП погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в результате взрыва газа.

ЧП произошло 30 августа в жилом доме в Заводском переулке. В результате взрыва обрушилась стена соседней квартиры, в которой находилась женщина 1972 года рождения. Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Второго пострадашего - мужчину - доставили в ОКБ Твери на вертолете санавиации.

На месте продолжается разбор завалов. Работает комиссия и оперативные службы. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Следователи устанавливают точную причину ЧП. Назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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На месте ЧП в Красном Холме работают следователи
На месте ЧП в Красном Холме работают следователи