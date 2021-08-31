23-летний житель Твери задержан за хранение наркотиков

В Твери полицейские задержали наркокурьера Фото: архив "КП"

В Твери в деревне Старая Константиновка полицейскими задержан 23-летний местный житель. Посредством "закладок" молодой человек прятал наркотики на улицах города.

При личном досмотре у злоумышленника изъято 26 свёртков с веществом внутри. Внутри находился наркотик растительного происхождения.

На фигуранта завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до восьми лет лишения свободы. Ведётся следствие.