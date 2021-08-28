На Тверскую область надвигается гроза с ветром до 18 метров в секунду

Жителей Тверской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверской главк МЧС предупреждает - в западных районах региона 28 августа возможны грозы с порывистым ветром до 18 метров в секунду. Данные спасателям предоставил Тверской гидрометеоцентр.

Ветер 18 метров в секунду характеризуется по шкале Бофорта как очень крепкий. Он способен ломать сучья деревьев, идти против такого ветра может быть сложно. Напомним, недавний ураган, пошедший по Андреаполю и Осташкову имел силу ветра до 25 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Во время грозы и при сильном ветре старайтесь укрыться в помещении. Не стойте близ одиноко стоящих деревьев и шатких конструкций. Не приближайтесь к оборванным проводам. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.