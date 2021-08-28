В Твери спасли мужчину, который сидел на окне шестого этажа

Мужчина сидел в расслабленной позе и очень рисковал. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/quarternewcity/Татьяна Логинова

Днём 28 августа в Твери в окне шестого этажа одного из домов по улице Есина (Соминка) был замечен мужчина, сидевший свесив на улицу ноги. Он сидел на окне в довольно расслабленной позе и, очевидно, очень рисковал упасть. Видео происходящего попало в соцсети.

По рассказам очевидцев, на место вызвали полицию и скорую. Известно, что всё закончилось хорошо, упасть мужчине не дали.

В комментариях под видео некоторые люди, узнавшие мужчину, пишут, что уже замечали за ним странное поведение.