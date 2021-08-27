Бензин в Тверской области с начала года подорожал почти на 4,6%

Бензин марки АИ-92 в июле у нас стоил в среднем 45,54 за литр. Фото: Иван ВИСЛОВ

Среди регионов Центрального федерального округа, по ценам на бензин Тверская область в июле занимала 13 место (всего в ЦФО входит 18 субъектов).

Бензин марки АИ-92 в июле у нас стоил в среднем 45,54 за литр. 95-й - 48,55 рублей за литр и 98-й - 56,70 рублей за литр. Сначала года бензин в Тверской области подорожал в среднем на 4,56%.

Дизтопливо за семь месяцев выросло в цене на 2,65%. Средняя цена в июле - 49,76 рублей за литр. Газомоторное топливо с начала года стало дороже на 13,76%. Цена литра в июле составила 27,97 руб.

Максимальные цены на бензин в ЦФО в июле были зафиксированы в Москве. Минимальные – в Рязанской области.