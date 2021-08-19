К 1 сентября в Тверской области планируется открыть свыше 90 "Точек Роста"

Игорь Руденя вновь выступил в прямом эфире. Фото: ПТО

Вечером 19 августа губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире рассказал, с чем регион войдет в новый учебный год.

Напомним, этот вопрос стал основным на недавнем заседании областного правительства.

По словам губернатора, Верхневолжье получило 58 новых школьных автобусов.

В 68 школах проведены или еще идут ремонты.

Будет открыто 10 школьных стадионов. Четыре из них строят в Твери, шесть - в муниципальных образованиях области..

Также, как рассказал Игорь Руденя, к 1 сентября при школах по нацпроекту «Образование» будет открыто более 90 образовательных центров "Точка Роста". Там дети смогут получать дополнительное образование.