В Тверской области 68 школ войдут в учебный год после ремонтов

Заседание областного правительства, как всегда, прошло в большом белом зале. Фото: ПТО

Близится 1 сентября - старт нового учебного года. В нашем регионе он начнётся для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций и 54 568 воспитанников детских садов. Как к нему готовы образовательные учреждения? Этот вопрос стал главным на заседании областного правительства 17 августа.

- Школа - это среда, где наши маленькие граждане получают образование и воспитание, у них формируется мировоззрение, приоритеты, система оценки, то, что в дальнейшем будет определять наше общество, - веско отметил губернатор Игорь Руденя в начале заседания.

Губернатор был сосредоточен. Фото: ПТО

Из доклада областного Минобра следует…

Готовность всех 420 детсадов, всех 472 школ, всех 48 профессиональных колледжей оценивается на сегодняшний день на 100%.

В 68 школах и 23 детских садах проведены (или еще проводятся) различные ремонтные работы и улучшена материально-техническая база. Речь идет про ремонт кровель, спортзалов, санузлов, замене окон, обустройству территорий и обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.

На 80,9 млн. бюджетных средств для школ закуплено 197 тыс.учебников. Всего же за четыре последних года (включая этот) приобретено свыше 1 млн учебников.

Детские сады и школы, организации дополнительного и профессионального образования оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, средствами тушения. По сравнению с 2020-ым годом увеличилось количество установленных систем видеонаблюдения, тревожных кнопок.

По сравнению с прошлым годом повысилось количество педагогических кадров - с 18650 до 19485 ( в школах - с 10919 до 11004, в детсадах - 6400 до 6450, в колледжах - с 1133 до 1752). При этом учебные заведения пополнили 113 молодых специалистов.

В Верхневолжье обеспечена реализация поручения Президента России - 5000 рублей ежемесячно будут получать 6819 учителей. Кроме того, впервые такая же выплата предусмотрена для 936 кураторов учебных групп в колледжах.

12500 детей из многодетных семей в этом году обеспечат бесплатными комплектами школьной формы. Процесс уже идет. Бесплатное питание получит 18300 школьников из семей с низким уровнем доходов, ученические наборы и рюкзаки - 3241 первоклассник.

Обновляется школьный автопарк. В этом году его пополнили 103 новых автобуса, которыми заменят старые. За предыдущие три года были поставлены 152 новых школьных автобуса. Всего в автопарке - 409 машин. Все они оборудованы системами ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, видеорегистраторами. В новом учебном году на занятия школьным транспортом будут доставлять 10758 детей в 38 муниципалитетах по 632 школьным маршрутам. Общая протяженность дорог, по которым проходят эти маршруты, равняется 7,43 тыс. км. Из доклада областного Минтранса следует, что к новому учебному сезону проведены капремонты на 226 км дорог школьных маршрутов. По плану к 1 сентября остается отремонтировать еще 72 км. Также в регионе рядом с образовательными учреждениями по всем правилам оборудованы 217 пешеходных переходов из 615, остальные 398 — частично.

Игорь Руденя подчеркнул - рядом с каждой школой и детским садом по пути следования воспитанников должны быть обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Соответствующие поручения даны региональному Минтрансу.

Глава региона также обратил внимание на проблему обеспечение школьных автобусов водителями - здесь должен быть создан кадровый резерв. Чтоб не вышло так, что водитель заболел и возить некому.

Помимо этого, губернатор акцентировал внимание на необходимости модернизации оборудования в колледжах. По словам Игоря Рудени, подготовка будущих специалистов для современных предприятий должна проводиться на соответствующих времени станках.

НА ЗАМЕТКУ

Новый учебный год в школах Верхневолжья планируется начать в обычном очном формате, но с соблюдением антиковидных мер. На входе в учебные заведения ежедневно с утра будут проводить термометрию, а также расставят дозаторы с антисептиками.