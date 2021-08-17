Губернатор Игорь Руденя и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетили вагонзавод в Твери

Дмитрий Рогозин, Игорь Руденя в сопровождении Артёма Овеляна прошлись по цехам. Фото: ПТО

17 августа в Тверь на вертолете прилетел гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Вместе с губернатором Игорем Руденей он посетил Тверской вагоностроительный завод.

Там они в сопровождении гендиректора ТВЗ Артёма Овеляна зашли в Центр управления производством, побывали в вагоносборочном цеху, пообщались с коллективом завода.

Дмитрий Рогозин выразил благодарность правительству Тверской области, а также ТВЗ за плодотворное сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос».

В 2019 году Верхневолжье выступило с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе контроля над лесами.

- У нас есть соглашение с Роскосмосом, и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и недопущением их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии Роскосмоса дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области, - отметил губернатор.

Глава госкорпорации назвал Тверскую область одним из регионов-активистов, которые применяют технологии «Роскосмоса».

- Мы с Игорем Михайловичем договорились, что регион станет пилотным по реализации ряда новых проектов. Тверской вагоностроительный завод выполняет очень важные задачи в интересах Роскосмоса. Планируем разворачивать в ближайшие годы программы в сфере орбитальной группировки - группировка наблюдения и связи. И сейчас мы обсудили вопрос о том, чтобы создать мобильную услугу для пользователей железных дорог - это постоянная связь в дороге и широкополосный доступ в Интернет, - передала слова Рогозина пресс-служба областного правительства.