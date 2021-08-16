В Тверской области растёт количество желающих бесплатно подвести газ к домовладению

В регионе предстоит воплотить масштабные планы программы газификации. Фото: ПТО

Заявления на включение в план-график бесплатного подведения газа индивидуальных домовладений подали уже 7800 жителей региона.

Планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населенных пунктах, куда до 1 мая этого года был проведен газопровод, продолжают формироваться.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений появилось после того, как губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области. В итоге инициативу поддержал Президент России.

Одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.

Планируемый срок завершения работ по догазификации таких домовладений – конец 2022 года.

Подать заявление установленной формы можно в филиалах «Газпром газораспределение Тверь», органах местного самоуправления. Заявки принимаются также на электронном портале Единого оператора газификации connectgas.ru.