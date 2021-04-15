Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин поговорили о бесплатном подключении к газу с жителями села Грузины Тверской области

Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин поговорили с местными жителями о стоимости так называемой «последней мили». Фото: ПТО

15 апреля губернатор Игорь Руденя и врио заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин побывали в селе Грузины в Торжокском районе. Высокие гости посмотрели, как там идет подключение домов к газопроводу.

Как напомнила пресс-служба областного правительства, газификация этого села велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к голубому топливу получили 286 домов, две школы, детсад, дом культуры и психоневрологический интернат. Сейчас в селе технические условия на подключение к газу выданы 50 домовладельцам.

Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин поговорили с местными жителями о стоимости так называемой «последней мили» - подключения дома к газу. Удовольствие это не из дешевых.

Селяне рассказали, что при расстоянии в пять метров от сетей подключение дома к газу стоит около 150 тыс. рублей (вместе с ценой котла).

- В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений, - сказал Игорь Руденя.

Дмитрий Кобылкин объявил, что «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили».

В 2020 году Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала с Газпромом региональную программу газификации. Согласно документу до 2025 года газопроводы должны провести в 10 ранее негазифицированных районов и округов северо-востока и юго-запада региона.

Помимо этого, работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в 12 муниципалитетах.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.