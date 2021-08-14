7100 пожарных извещателей установлены в домах жителей Тверской области

В домах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС проводится работа по установке и подробный инструктаж о работе и обслуживании пожарных извещателей.

Спасатели рассказывают детям и родителям об опасности игр с открытым огнём, спичками, электроприборами, вручают памятки о мерах пожарной безопасности.

- Работа по установке пожарных извещателей начата в 2019 году. За два года установлено свыше 7100 пожарных извещателей в более чем 4000 местах проживания многодетных семей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает: применение автономных пожарных извещателей - эффективный способ оповещения граждан о пожаре, способствует предотвращению гибели и травматизма людей.

Устройство реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь возможно подручными средствами.